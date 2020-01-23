Hayvan hakları yasasının detayları

Hayvanlara karşı uygulanan eziyette herkesin birleştiği noktalardan biri de cezaların caydırıcı olmaması.

Toplumun bu ortak tepkisine karşı "hayvan hakları yasası", önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelecek. Yasanın, 2 ay içerisinde Meclis'ten geçerek uygulanmaya başlanması bekleniyor.

10 BİN LİRA CEZA

Yasanın detayları da netleşmeye başladı. Buna göre evde bakılan hayvanlara çip takılacak. Baktığı hayvanı sokağa bırakan kişiye de 10 bin lira ceza kesilecek.

Hayvanlara karşı işlenen suçlar, Türk Ceza Kanunu kapsamına alınacak.

PITBULL SAHİPLERİNDEN RAPOR İSTENECEK

Pitbull, Dogo Arjantino gibi yasaklı ırklara bakan kişilere de sorumluluk yüklenecek.

Bu köpeklere bakmak isteyenler, sağlık heyetinden rapor almak zorunda olacak. Ayrıca psikoteknik analizler de yapılacak.