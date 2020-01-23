taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9235
Euro
6.5755
Altın
1556.27
Borsa
122835.37
Gram Altın
296.667
Bitcoin
50895.7

Hayvan hakları yasasının detayları

Hayvan haklarında değişiklik yapan yasaya göre; köpeğini sokağa atana yüklü miktarda para cezası geliyor.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 09:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Hayvan hakları yasasının detayları

Hayvanlara karşı uygulanan eziyette herkesin birleştiği noktalardan biri de cezaların caydırıcı olmaması.

Toplumun bu ortak tepkisine karşı "hayvan hakları yasası", önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelecek. Yasanın, 2 ay içerisinde Meclis'ten geçerek uygulanmaya başlanması bekleniyor.

10 BİN LİRA CEZA

Yasanın detayları da netleşmeye başladı. Buna göre evde bakılan hayvanlara çip takılacak. Baktığı hayvanı sokağa bırakan kişiye de 10 bin lira ceza kesilecek.

Hayvanlara karşı işlenen suçlar, Türk Ceza Kanunu kapsamına alınacak.

Hayvan hakları yasasının detayları

PITBULL SAHİPLERİNDEN RAPOR İSTENECEK

Pitbull, Dogo Arjantino gibi yasaklı ırklara bakan kişilere de sorumluluk yüklenecek.

Bu köpeklere bakmak isteyenler, sağlık heyetinden rapor almak zorunda olacak. Ayrıca psikoteknik analizler de yapılacak.

İlginizi Çekebilir
Azra Akın, cezaevindeki çocuklarla ilgili konuştu
Bir günlüğüne de olsa gökyüzünü gören çocuklarla ilgili birçok kesimden takdir gören dünya güzeli, "Çocukların yeri cezaevi değil" dedi.
Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytona bindi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park’ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti.
Akşener, parlamenter sisteme geçileceğini düşünüyor
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parlamenter sisteme geçiş yapacağını ifade etti.
Hastasına reklam mesajı atan doktora 50 bin lira ceza
Bir hastanın telefonuna rızasını almadan reklam içerikli SMS gönderen doktor, 50 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da art arda depremler

Ankara'da art arda depremler

108
CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

131
Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

216
CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

42
Demokratların seçim yarışında Sanders, Biden'ın önünde

Demokratların seçim yarışında Sanders, Biden'ın önünde

31
İspanya'daki fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti

İspanya'daki fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti

20
Manisalılar geceyi yine sokakta geçirdi

Manisalılar geceyi yine sokakta geçirdi

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir