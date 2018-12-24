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Hayvan hırsızlarını linç edilmekten jandarma kurtardı

İstanbul Şile'de hayvan çaldıkları iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edilirken, adliye önünde linç edilmekten jandarma kurtardı.

İHA | 24.12.2018 - 21:12..
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Şile Esenceli köyünde büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

LİNÇ GİRİŞİMİNİ EMNİYET GÜÇLERİ ÖNLEDİ

Yapılan sorgulamanın ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemi eşliğinde Şile Adliyesine getirildi. Adliye önünde toplanan mağdur hayvan sahipleri şüphelilere linç girişiminde bulundu. Olaya müdahale eden Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri saldırıyı önledi.

Hayvan hırsızlarına adliye önünde linç girişimi VİDEO

ÇALDIKLARI HAYVANLARI PARÇALAYARAK SATTILAR

Şile İlçe Emniyet Müdürü Murat Öztaş, "Gereken ceza devletimiz tarafından verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın lütfen bizlere yakışanı yapalım" dedi. Şüphelilerin hayvanları vurarak öldürdükleri, etlerini de parçalara ayırarak sattıkları ileri sürülüyor.

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