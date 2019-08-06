taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5338
Euro
6.1908
Altın
1471.69
Borsa
99698.98
Gram Altın
261.155

Hayvan pazarındaki 'Falcao' adlı boğa 16 bin TL'ye gitti

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve taraftarın gelmesini beklediği Kolombiyalı oyuncu 'Falcao'nun ismi, hayvan pazarındaki bir boğaya verildi. Boğayı, bir Galatasaray taraftarı satın aldı.

AA | 06.08.2019 - 17:47..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazarları hareketlendi.

Bu yıl ağırlıkları ile dikkat çeken büyükbaşlar revaçta olurken, Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği futbolcu Radamel Falcao'nun ismini alan bir boğa da görücüye çıktı.

Hayvan pazarındaki 'Falcao' adlı boğa 16 bin TL'ye gitti

16 BİN TL DEĞER BİÇİLDİ

Kartal'daki hayvan pazarında alıcısını bekleyen 'Falcao' isimli boğa, 16 bin liraya satıldı.

GALATASARAY TARAFTARI SATIN ALDI

Rizeli besici Selçuk Baytar tarafından pazara getirilen 750 kilogram ağırlığındaki boğayı, Galatasaray taraftarı olan Yıldıray Çil satın aldı.

Hayvan pazarındaki 'Falcao' adlı boğa 16 bin TL'ye gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

106
Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

315
Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

157
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

108
Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

153
ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

235
Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir