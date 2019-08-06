Hayvan pazarındaki 'Falcao' adlı boğa 16 bin TL'ye gitti

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazarları hareketlendi.

Bu yıl ağırlıkları ile dikkat çeken büyükbaşlar revaçta olurken, Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği futbolcu Radamel Falcao'nun ismini alan bir boğa da görücüye çıktı.

16 BİN TL DEĞER BİÇİLDİ

Kartal'daki hayvan pazarında alıcısını bekleyen 'Falcao' isimli boğa, 16 bin liraya satıldı.

GALATASARAY TARAFTARI SATIN ALDI

Rizeli besici Selçuk Baytar tarafından pazara getirilen 750 kilogram ağırlığındaki boğayı, Galatasaray taraftarı olan Yıldıray Çil satın aldı.