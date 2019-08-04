Hayvan pazarındaki usulsüzlük satışları düşürdü

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile Anadolu’dan ve Trakya bölgesinden kurbanlıklar İstanbul’a gelmeye devam ediyor.

Henüz yoğun günler başlamamışken, besicileri kaçak hayvanlar korkutuyor.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Besiciler yasa dışı yollardan belgelerinde değişim yapılan, küpelerinin başka ölmüş bir hayvana ait olan ve tahlilleri yapılmayan kurbanlıkların satışlarını düşürdüklerini ifade ediyor.

UCUZU OLANI DEĞİL, TAHLİL YAPILANI ALIN

Yasal yollar ile usulüne uygun beslenen hayvanlar, kurban pazarına giren kaçak hayvanlardan daha pahalı gözüküyor. Bu nedenle besiciler kurban hayvanlarını satmakta zorlanıyor. Hayvan satıcıları kurbanlık alırken, ucuz olanına değil, belgeleri ve tahlilleri olan hayvanların alınması konusunda uyarıda bulunuyor.

"DEĞİŞİK YÖNTEMLERLE PAZARA SOKUYORLAR"

Edirne’den hayvanlarını satmak için İstanbul Avcılar’da bulunan hayvan satış alanına gelen besici Yusuf Özdemir, “Hayvanlarımızın maliyeti, yüzde 30 ila yüzde 40 durumunda arttı. Yer kiralaması, nakliye masrafları ve yem masrafları arttığı için maliyette yükseldi. Yasal olmayan yollardan hayvanın tahlilleri ve gerekli evrakları eksik bir şekilde kurban satış alanına geldiği zaman bizi de etkilemiş oluyor. Daha ucuza mal ediyorlar, dışarıdan getirilen hayvanın pazara çıkmaması gerekiyor ama değişik yöntemler ile pazara sokuyorlar. Kurbanlık hayvanın kimlik bilgileri değiştirilerek pazara sokuluyor. Küpeleri ve evrakları değiştirilerek, pazar alanına sokuluyorsa düşük maliyetli hayvan girişi olmuş oluyor.” ifadelerini kullandı.

"UCUZA MAL EDİYORLAR"

Tokat'tan kurbanlık hayvanlarını satmak için İstanbul’a gelen besici Metin Özdemir, “Bu sene fiyatlar hayvan yeminin ve diğer giderlerinin yüksek olduğu için biraz pahalı. Ben Anadolu’dan getiriyorum hayvanlarımı, getirmeden önce kan tahlillerimiz ve gerekli kontroller daha oradayken ilçe tarım müdürlükleri tarafından yapılıyor. Biz tahlile gitmeyen, küpesiz hayvanlarımızı getiremediğimiz halde burada olan bazı arkadaşların hayvanları tahlil olmamış, küpeleri ve pasaportları olmadan burada yer alıyorlar. Bizim de fiyatlarımızı etkileyerek satışlarımızı düşürüyor. Onlar daha ucuza mal ediyor. Biz hayvanın tahlilleri için para yatırıyoruz. Tırlarımızda gelirken, 30 hayvan sığdırabileceğimiz yerde 27 hayvan yerleştiriyoruz. O arkadaş 3 ile 4 bin TL daha az maliyet ettiği için bizden daha düşük ücretli satıyor.” dedi.