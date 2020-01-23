Hayvanat bahçesinde aynı hat üzerinde yürüyen kurt

İstanbul'daki Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'nde çekildiği iddia edilen görüntü dün bir sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Görüntülerde bir kurdun, hayvanat bahçesindeki kendisine ayrılan bölümde sürekli aynı hat üzerinde yürüdüğü görünüyor.
Sürekli aynı hat üzerinde dönüp duran kurt VİDEO
AYAK İZLERİYLE SONSUZLUK İŞARETİ ÇİZDİ
Çok uzun süredir aynı hatta yürüdüğü ayak izleri sayesinde belli oluyor. Kurdun yürüdüğü hatta sonsuzluk işareti oluştuğu görülüyor.
HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ YAĞDI
Görüntünün paylaşılmasının ardında binlerce kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcılar, özgürlüğüne düşkün bir hayvan olduğu bilinen kurdun, hayvanat bahçesinde tutulmasının yanlış olduğunu savundu. Çoğu kullanıcı ''Hayvanat bahçesi hapishanedir'' yorumunu dile getirdi.