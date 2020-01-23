Hayvanat bahçesinde aynı hat üzerinde yürüyen kurt

1 2020 yılı içinde düğünlerde göreceğiniz en şaşırtıcı şeyler Düğünlerde klasik kalacak bazı şeyler vardır ancak 2020 yılı içinde dekordan düğün misafirlerinin yediklerine kadar her şeyi etkileyecek olan düğün trendleri, popüler kültüre eşlik ediyor...

2 Bodrum katta çıkan yangın tavlayı bıraktırmadı Yangın nedeniyle zemin kattaki kahvehaneyi duman sararken, bazı müşteriler kendilerini dışarı attı, bazılarının ise tavla oynamaya devam etti.

3 Çocuğunu öldüren anne: Cennete gideceğini düşündüm Ankara'da kepçe kulak ameliyatı olan oğlunu hastanenin tuvaletinde boğarak öldüren anne, yargılandığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

4 Huawei, Google haritalar yerine TomTom'u kullanacak Huawei'nin, kendi telefonlarında Google Haritalar uygulaması yerine kullanacağı hizmet TomTom oldu.

5 Noterde güvenli ödeme 3 Şubat’ta geliyor Noterlerde alım-satım yapılırken, ödemenin alımdan önce mi sonra mı yapılacağı sorunu, yeni getirilen bir uygulama ile çözülüyor.

6 Çin'de vatandaşın sağlıklı yiyecek kavgası Yarasa çorbasından geçen coronavirüsden sonra halk, marketlerden sağlıklı sebze alabilmek için kavga etmeye başladı.