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Hayvanat bahçesinde bir garip aslan yakalama tatbikatı

Japonya’da bulunan Tobe hayvanat bahçesinde aslan yakalama tatbikatı yapıldı. Tatbikatta bir görevli, aslan kostümüne girerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 21:35..
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Japonya'nın Ehime kentinde bulunan Tobe hayvanat bahçesinde, kafesinden kaçması durumunda bir aslana nasıl müdahale edileceğine ilişkin bir tatbikat yapıldı. Tatbikatta bir görevli aslan kılığına girerek sağa sola koşturdu.

GÖREVLİ SLAN KIYAFETİ GİYDİ

Japonya'nın Ehime şehrinde cumartesi günü gerçekleştirilen tatbikatta gerçek bir aslan yerine aslan kostümü giymiş bir hayvanat bahçesi görevlisinin yer aldığı görüldü.

Hayvanat bahçesinde bir garip aslan yakalama tatbikatı

Kostüm giyen görevli, hayvanat bahçesinde kaçışırken, diğer görevliler ise hava tüfeği ve ağ kullanarak onu yakalamaya çalıştı. Görüntülerde, hayvanat bahçesindeki aslanların tatbikatı izlemesi dikkat çekti.

Hayvanat bahçesinde 'aslan yakalama tatbikatı' VİDEO


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