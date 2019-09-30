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Hayvancılıkla geçinen Yozgat'ta çoban bulunamıyor

Yozgat'ta nüfusun büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken, 4 bin lira maaşla çalıştırılacak çoban bulmakta zorlanan çiftçiler, dört gözle büyük şehirlerden gelecekleri bekliyorlar.

İHA | 30.09.2019 - 10:50..
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Yozgat’ta köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyip büyük şehirlere göç eden gençler nedeniyle hayvanlarını mera ve yaylalarda otlatacak çoban bulamayan köy halkı, yeni arayışlara giriyor.

ÇOBAN SIKINTISI ÇEKİYORLAR

Köy çobanları konusunda büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, çareyi komşu illerde aramaya çalışıyor. Birçok yerde olduğu gibi Yozgat’ın Yerköy ilçesi Kumluca köyünde de çoban sıkıntısı yaşanıyor.

Hayvancılıkla geçinen Yozgat'ta çoban bulunamıyor

4 BİN LİRAYA MAAŞ

Ankara’dan gelen çobanlar, Yozgat’ta 4 bin liraya çobanlık yapıyor. Yaz mevsiminde Yozgat’a gelen çobanlar, hayvanları otlatıp, güdüyor ayrıca köy halkı tarafından çobanların yemek ve kalacak yer imkanları da sağlanıyor. Yılın 6 ayını Yozgat’ta çobanlık yaparak değerlendiren çobanlar, kış mevsiminde ise tekrar memleketlerine geri dönüyor.

Hayvancılıkla geçinen Yozgat'ta çoban bulunamıyor

YAZIN ÇALIŞIYOR, KIŞIN DİNLENİYOR

Ankara’dan Yozgat’a çobanlık için geldiğini söyleyen 55 yaşındaki İbrahim Karabulut, “Yazın köye geliyorum, Kışın Ankara’ya gidiyorum. Şu anda 900 hayvana bakıyorum, Çobanlık yapmak zor, gece gündüz çalışıyoruz. İki saat ancak uyuyoruz. Sabaha kadar hayvanlarla uğraşırız. Yemini veririz, suyunu veririz, yayarız. Akşamda evimize geliriz. Memlekette çoban bulunmuyor. Gençler çalışmaya şehre gidiyor. Yaşlılarda bu işi yapamıyor, biz de döndük bu işi yapıyoruz. Aylığımızda 4 bin 500 lira. Ankara’dan çobanlık yapmak için geldim. Şu anda 55 yaşındayım ve bu işi yapmaya devam ediyorum.” dedi.

Hayvancılıkla geçinen Yozgat'ta çoban bulunamıyor

"BU MESLEK ZOR"

Emin Yazan ise “Ankara’dan buraya çobanlık yapmaya geldim. Bu iş Peygamber Efendimizin mesleği severek yapıyorum. Burada kendi koyunlarımda var hem maaşla çobanlık yapıyorum hem de kendi koyunlarımı güdüyorum. 4 bin lira maaş alıyorum, memlekette çoban yok, çoğu insan çoban olmadığı için hayvanlarını satmak zorunda kalıyor. Meslek zor ama bizim için bilene kolay, alıştık. Hayvanların tüm ihtiyaçlarını bakımlarını yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Hayvancılıkla geçinen Yozgat'ta çoban bulunamıyor

Hayvancılıkla geçinen Yozgat'ta çoban bulunamıyor

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