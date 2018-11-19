Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

Kılıçdaroğlu vefat eden Bircan'ın ailesini hastanede ziyaret etti

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

1 Bir bedellinin yaşadıkları Bedelli askerliğe ilk celp dönemi olan 5 Ekim'de giden bir kişi yaşadığı deneyimleri anlattı.

2 Mısır'da hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar Mısır'da arkeologlar, karnındaki fetüs ile gömülmüş hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar buldu.

3 Son 1 haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi.

4 Beşiktaş yönetiminin Babel'e teklifi Beşiktaş yönetimi, Babel'i Galatasaray'a kaptırmamak için Hollandalı yıldızı Flamengo'ya satmayı planlıyor.

5 Ankara'da FETÖ soruşturması: 32 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

6 Öğrenci anketinden istahdam öne çıktı Yükseköğretim Kurulu (YÖK)1 bin üniversite adayıyla yaptığı yeni ankete göre, tercihlerde en çok istihdam dikkate alınıyor.