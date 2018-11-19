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Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

Hayvanlara işkence edenler yeni çıkacak yasayla 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 07:56..
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Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına hayvan haklarıyla ilgili çıkacak yasanın hazır olması talimatı verdi.

Seçimlerden önce bu yasanın çıkarılacağına dair söz verilmişti.

HAYVANLARA ZULME BÜYÜK TEPKİ VAR

Türkiye'de hayvanlara zulmeden insanlara toplum büyük tepki gösteriyor. Hayvanlara yapılan bu zulümlerin cezasız kalmaması için çıkacak yasanın taslağında sona gelindi.

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Çıkacak yasada 4 kritik madde var.

O maddeler şöyle:

"Bütün hayvanlar çipli, yani kimlikli olacak. Çipte sahibinin adı, hayvanın yaşı, varsa sağlık kontrolleri yer alacak.

Hayvanlara işkence yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Hayvanını sokağa bırakana para cezası uygulanacak.

Hayvan barınaklarına standart getirilecek."

Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

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