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Hayvanlara karşı suç işleyenlere 'hayvan polisi' geliyor

Yeni yasa teklifinde, hayvanlara işkence yapan ve öldürenlere ağır hapis cezası var. Ayrıca çok havlayan köpek için ağızlık takma zorunluluğu geliyor.

DHA | 21.01.2020 - 11:44..
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Sokak hayvanlarına yönelik artan şiddet, TBMM'yi harekete geçirdi.

AK Parti'nin, hayvan haklarını korumaya ilişkin hazırladığı yeni yasa teklifi, bu ay Meclis gündemine taşınacak.

Yeni teklif ile hayvanlara eziyet eden, işkence uygulayan ve hayvanları öldürenlere ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak.

HAYVAN POLİSİ GELİYOR

Yeni yasal düzenlemede hayvan polisi kurulması da öngörülüyor. Hayvan polisi ile hayvanlara yapılan her türlü eziyet, işkence anında tespit edilecek. Hayvanlara eziyet edenlerin zaman kaybetmeden yakalanması ve hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor. Öte yandan hayvanları dövüştüren ve bunun üzerinden para kazanan kişilerin de hayvan polisleri ile anında tespit edilmesi hedefleniyor.

Hayvanlara karşı suç işleyenlere 'hayvan polisi' geliyor

BELEDİYELERE YETKİ

Sahipsiz ve sokak hayvanları için belediyelere yetki ve sorumluluk verilecek. Bunun için de bir fon oluşturulacak. Düzenli olarak belediyelere o fondan ödenek aktarılacak. Belediyeler ayrıca bütçelerinin yüzde 1'ini hayvanlar için kullanacak. Emlak ve çevre vergisinin bir kısmının bu fona aktarılması da öngörülüyor. Belediyeler bu fonla, kısırlaştırma ve barınak sayılarını artırma gibi faaliyetlerini gerçekleştirecek. Belediyelerin barınak, kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurması kanunla zorunlu hale getirilecek. Personel mutlaka eğitimden geçecek. Barınaklar video kamerayla 24 saat izlenecek ve belediyenin resmi web sitesinden de isteyenler görecek.

Hayvanlara karşı suç işleyenlere 'hayvan polisi' geliyor

ÇOK HAVLAYAN KÖPEKLERE AĞIZLIK TAKILACAK

Apartmanlarda beslenen evcil hayvanların rahatsızlık vermemeleri için çok havlıyorsa gece yatarken ağızlık takılacak. Hayvan dövüştürenlere, TCK’ya göre hapis cezası veya daha ağırlaştırılmış para cezası verilerek caydırılacak. Hayvanlara karşı suç işlendiği zaman gerekli kovuşturma için özel bir birim kurulacak. Bu da hayvan kolluğu bürosu olacak.

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