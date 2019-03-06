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Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Orhan'a, "Hayvan bulundurmama" cezası verildi.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 00:11..
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Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

Antalya Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ASKODER Başkanı Orhan'ın, Dernekler Kanunu'na muhalefet, hayvanlara uygun olmayan şartlarda bakmak ve hayvanlardan maddi çıkar sağlamak suçlamalarıyla 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca "hayvan bulundurmasının yasaklanmasına" karar verildi.

Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

"DİLEKÇE YAZMIŞTIM"

Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'daki Doyran Mahallesi'nde üç yıl önce "Kedi Köyü" kurduğunu ancak, sokak hayvanlarına bakamadığı için de iki ay önce, Konyaaltı Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçe yazdığını söyledi.

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