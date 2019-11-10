taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7636
Euro
6.3543
Altın
1458.67
Borsa
103153.2
Gram Altın
270.331
Bitcoin
50786.22

Hayvanları öldüreceğini söyleyen kişi gözaltına alındı

Bursa'da, sosyal medyada sokak köpeklerini öldüreceğine dair paylaşımlarda bulunan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın öldüreceğini söylediği köpek de tedaviye alındı.

DHA | 10.11.2019 - 12:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A., sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanları öldürüp, Nilüfer Belediyesi’ne ait Nilüfer Halk Evi’nin önüne bırakacağını yazdı.

Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen H.A.'nın yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hayvanları öldüreceğini söyleyen kişi gözaltına alındı

"KÖPEĞİN CİDDİ BİR HASTALIĞI VAR"

Harekete geçen polis ekipleri, H.A.'yı dün gözaltına aldı. H.A.'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek de tedavi edilmek üzere Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yapılan paylaşımlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bu yapılan sokak hayvanlarına davranış biçimlerimize yakışmayan bir yaklaşımdır. Bu kişinin paylaşımlarının olduğu gün, başka vatandaşlarımızdan ihbarlar gelmiş. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz köpeği alarak, gerekli tedavisini yapmak için barınağımıza getirmişler. Ciddi bir hastalığı var, tedavisine devam ediliyor. Köpeğin iyileşmesi için gereken bütün çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Hayvanları öldüreceğini söyleyen kişi gözaltına alındı

"RAPORU VAR"

Kendisini asıl üzenin şüphelinin Nilüfer Belediyesi çalışanı olması olduğunu söyleyen Erdem, "Bu kişi ile ilgili belediyemiz tarafından değişik zamanlarda çeşitli yaptırımlar yapıldı. Kendisi, sosyal medya üzerinden bizi tehdit etmiş bir kişidir. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söyleniyor, raporu var. Bizde sosyal medyadaki en son paylaşımlarının ardından işten uzaklaştırma konusunda karar verdik. Bundan sonra hukuk yolu ile ne gerekiyorsa, yapacağız." diye konuştu.

Hayvanları öldüreceğini söyleyen kişi gözaltına alındı

Hayvanları öldüreceğini söyleyen kişi gözaltına alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sünnet düğününde oynattıkları dansözden şikayetçi oldular

Sünnet düğününde oynattıkları dansözden şikayetçi oldular

133
Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

478
Çağlarlı Leicester, Mesutlu Arsenal'i devirdi

Çağlarlı Leicester, Mesutlu Arsenal'i devirdi

20
Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kitap yorumuna katılmadı

Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kitap yorumuna katılmadı

91
Canlı yayında kim daha Atatürkçü tartışması isyan ettirdi

Canlı yayında kim daha Atatürkçü tartışması isyan ettirdi

64
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

305
Şili’de göstericiler üniversite yaktı, kilise yağmaladı

Şili’de göstericiler üniversite yaktı, kilise yağmaladı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir