Hayvanseverden sokak hayvanlarına vasiyet

Adıyaman Sokak Hayvanlarını Koruma Platformu üyesi olan ve boş vakitlerini sokak hayvanlarıyla geçiren 26 yaşındaki Murtaza Hazar, geçen hafta hayatını kaybetti.

9 İLDE MAMA DAĞITILDI

Arkadaşları, kendilerinden sokak hayvanlarını yalnız bırakmamaları ve yiyecek vermelerini isteyen Hazar'ın vasiyetini yerine getirmek üzere 9 ilde sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

BELEDİYE MAMA KAPLARI DAĞITTI

Anne Hanım Hazar, oğlunun sokak hayvanlarını çok sevdiğini, sürekli onları korumak ve sahip çıkmak için çaba gösterdiğini söyledi. Öte yandan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, gruba destek olarak mama kapları dağıttı.