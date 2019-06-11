Hazal Filiz Küçükköse'den eski eşine: Onun miladı doldu

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bir alışveriş merkezinde görüntüledi.

"EVLİLİK CİDDİ BİR KURUM"

Gazetecilerin evlilik soruları üzerine, "Bence evlilik çok özel bir kurum. İnsan kendini hazır hissettiği zaman doğru zamanda doğru kişiyle neden olmasın" dedi.

"ONUN SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ"

Kendisi için "Hakkımı helal etmiyorum" diyen eski eşi Tuan Tunalı ilgili de açıklamada bulunan oyuncu, "Miladı doldu, son kullanma kullanma tarihi geçti. O yüzden artık konuşacak bir konu değil gerçekten benim için" dedi.

YENİ AŞKI İŞLETMECİ

Hazal Filiz Küçükköse, Ezgi Mola’nın sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın ortağı olan işletmeci Alp Güler ile aşk yaşıyor.