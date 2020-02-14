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Hazal Filiz Küçükköse’ye sevgilisi altın taktı

Hazal Filiz Küçükköse, yeni yaşını kutladığı partide sevgilisinden altın aldı.

Haber Merkezi | 14.02.2020 - 10:47..
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Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, 32 yaşına girdi. Yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla parti vererek kutlayan Küçükköse’ye, sevgilisi Alp Güler ilginç bir hediye verdi.

Oyuncu Hazal Filiz Küçük Köse’ye 32.doğum günü partisinde sevgilisi Alp Güler 1000 TL değerinde yarım altın taktı.

Hazal Filiz Küçükköse’ye sevgilisi altın taktı

Hazal Filiz Küçükköse’ye sevgilisi altın taktı

"ALNIM AK"

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse 2014’te evlendiği Tuna Tunalı’dan 2018’de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tuan Tunalı ayrılık sürecinde ihanete uğradığını ima etmiş, “Gerçekleri mahkemede açıklayacağım. Ama hakkımı helal etmiyorum. Aradan bir yıl geçti. Onun miadı doldu. Diğer tarafta hesap soracağım. Çok şükür alnım ak” demişti.

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