Hazal Kaya - Ali Atay çiftinden mutlu aile pozu

Şubat ayında meslektaşı Ali Atay ile evlenen ünlü oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

İlk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Hazal Kaya'nın, Instagram'da paylaştığı duygusal mesaj şöyle:

"HEP ÇOK ŞANSLI HİSSETTİM KENDİMİ"

"Geçtiğimiz sene çok şey öğrendim...Hızlandırılmış bir hayata güvenme ve teslim olma dersi gibi bir sene oldu açıkçası... Ölümler, hastalıklar, düğünler, doğumlar... 'Hayat işte, her şey bizim için' demeyi zor da olsa öğrenmeye başladığım sene oldu bu... Ama hep çok şanslı hissettim kendimi. Varlığına her gün şükrettiğim ailem ve dostlarım, iyi ki bulduk birbirimizi de yarım kalmadım dediğim hayat arkadaşım, sevdiğim hep dağ gibi arkamda, sağımda solumdaydılar.

Karnımda oğlumun tekmeleriyle, tarif edemediğim bir minnet duygusu, şükür ve mutlulukla üfledim doğum günü pastamı dün... Bunda senelerdir sevgisiyle, desteğiyle beni bir gün yalnız bırakmayan canımların çok büyük payı var.

"SEVİLMEK BÜYÜK LÜTUF"

İnce ruhlu insanlar tarafından sevilmek büyük lütuf, hep söylerim. Yine gözlerim doldu mutluluktan sayenizde. Müthiş hediyeleriniz için, oğlumun adına ve hayatına değdiğiniz herkes adına binlerce kez teşekkür ederim.

İyi ki varsınız! Artık bi pandamız bile var, birlikte çıldıracağım!! Hep birlikte sağlık, huzur,mutluluk dolu senelerimiz olsun!"

Sevilen oyuncu Hazal Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar, hayranları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.