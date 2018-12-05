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Hazal Kaya: İyi ki hayatımda Ali var

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Ali Atay ile olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 09:18..
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Yeni dizisi ‘Bizim Hikaye'de Filiz karakterini canlandıran Hazal Kaya, Marie Claire dergisinin aralık sayısı için objektif karşısına geçti.

Fotoğraf çekiminin ardından soruları yanıtlayan Kaya, oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay’la birlikteliğini anlattı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN ALİ VAR"

Hazal Kaya, 5 yıllık ilişkisini şöyle tanımladı: “İçine kapalı bir çiftiz. Kendi minik dünyamız var. Birbirimize iş konusunda çok güveniriz. Çok huzurlu ve birbirine güvenen bir çiftiz.”

Ünlü oyuncu, annesi Ayşegül Kaya’nın kanserle mücadele ettiği dönemde en büyük desteği yine Ali Atay’dan gördüğünü açıkladı.

Kaya “Hastalık döneminde Ali, annem ve ben çok zorlu bir süreç yaşadık ve atlattık. O insanı aile yapan şey. Yaşadığımız deneyimde Ali resmen süper kahraman gibiydi. Hayatımda olduğu için her gün şükrediyorum” diye konuştu.

Hazal Kaya: İyi ki hayatımda Ali var

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