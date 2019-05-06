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Hazal Kaya ve Burak Deniz dizisi bitiyor

Birbirlerine bir türlü ısınamayan iki oyuncu Hazal Kaya ve Burak Deniz'in dizisi, zorunlu final yapıyor.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 09:23..
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Hazal Kaya ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı ‘Bizim Hikaye' dizisinin setinde, soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. Araları gergin olan iki yıldız yüzünden dizinin 30 Mayıs’taki finali, 2 hafta erkene alınarak 16 Mayıs’a çekildi.

Hazal Kaya ve Burak Deniz dizisi bitiyor

EKİP BİLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Hazal Kaya’nın 7 Şubat’taki düğününden sonra tartışıp küsen ikili, sette ortak sahneleri dışında bir araya gelmemeye özen gösteriyor. Aralarındaki gerginliğin sete yansıdığı, ekibin ‘Hazalcılar’ ve ‘Burakçılar’ diye iki gruba ayrıldığı konuşuluyordu.

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