Hazal Kaya ve Burak Deniz dizisi bitiyor

Hazal Kaya ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı ‘Bizim Hikaye' dizisinin setinde, soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. Araları gergin olan iki yıldız yüzünden dizinin 30 Mayıs’taki finali, 2 hafta erkene alınarak 16 Mayıs’a çekildi.

EKİP BİLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Hazal Kaya’nın 7 Şubat’taki düğününden sonra tartışıp küsen ikili, sette ortak sahneleri dışında bir araya gelmemeye özen gösteriyor. Aralarındaki gerginliğin sete yansıdığı, ekibin ‘Hazalcılar’ ve ‘Burakçılar’ diye iki gruba ayrıldığı konuşuluyordu.