Hazal Kaya'dan bebeğiyle ilk fotoğraf

Hazal Kaya doğum sonrası ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta eşi Ali Atay ve oğulları Fikret Ali de bulunuyor. Ancak Kaya Fikret Ali'nin yüzüne kalp emojisi koyarak yine oğlunu göstermedi.

Doğum yaptıktan sonra yattığı hastane odasına dair de fotoğraflar paylaşan Hazal Kaya duygu dolu cümleler yazdı:

"FİKO SÜRPRİZ YAPMAYI SEVER"

"Doğum ne zaman diye soranlara, dokuz ay boyunca “İşte 37. haftadan itibaren bekliyoruz, 18 Kasım’a denk geliyor” dedim. Aynı gün İtalyan Lisesi’nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı,yine soranlara “tabi ki oradayım” dedim. Ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi, tahmin etmeliydim. Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi. Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok. Hamileliğimi de böyle aniden, çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim. Neyse... Bu sürpriz sever arkadaş 18 kasım’da böyle katıldı hayatımıza. Aşkımız çok büyük şimdi tarif etmem mümkün değil, yazarken gözlerim doluyor. Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş..."