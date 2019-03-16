Hazal Kaya küf kokan evin sahibini dava etti

Şubat ayında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, bir yıllık tutarını peşin vererek kiraladığı daire küf kokunca, kontratı iptal etti.

MAL VARLIĞINA HACİZ KOYDURDU

Ev sahibi Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç'ten parasını geri isteyen Kaya, Genç ile uzlaşamadı. Bunun üzerine önce ev sahibinin mal varlığına haciz koyduran Hazal Kaya, ardından da tazminat davası açtı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Dava dilekçesinde ise dikkat çeken bir yer aldı.

Hazal Kaya'nın avukatı dilekçede, "Anne olmaya çalışan ve bu sebeple hayatından stres doğurabilecek tüm olumsuz koşulları çıkartan genç bir kadının yaşadığı olumsuz durumlar, evliliğin keyfini süremeden, en mutlu olması gereken günlerde kendisini ve ailesini maddi manevi yıpratmıştır." dedi.