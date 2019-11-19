Hazan rengine bürünen Edirne'de renk cümbüşü yaşanıyor

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne, tarihin izlerini tüm cömertliğiyle adeta açık hava müzesi gibi sergiliyor.

HAZAN RENGİNE BÜRÜNDÜ

Şehri sarmalayan nehirlerden yükselen buğu, ovadan sonbaharda havalanan sis bulutları, kahverengi ve sarının onlarca tonuyla boyanan doğa, kente gelenlere görsel şölen sunuyor.

Havaların iyiden iyiye soğuduğu, Balkanlar'dan gelen ayazın kendisini hissettirmeye başladığı kentte doğa, kışa göz kırpıyor.

ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ OLDU

Kentin sayfiye yerlerinden Karaağaç Mahallesi, sonbaharın vazgeçilmezleri arasında yerini alırken, sarı yaprakların yorgan gibi kapladığı Kent Ormanı'da fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kışa az bir zaman kala doğa, sonbahar renklerini kar beyazına terk edeceği güne kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

'Hazan' rengine bürünen Edirne ziyaretçilerini büyülüyor

''SONBAHARDA EDİRNE SENFONİSİ''

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, yaptığı açıklamada, kentin özellikle mevsim geçişlerinde insanlarda güzel etkiler bıraktığını belirtti. Farklı mevsimlerde gelen turistlerin sonbaharda da şehri tekrar ziyaret ettiğini anlatan Bacıoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü sonbaharda farklı renkleri, farklı bir senfoniyi görmek mümkün. Özellikle turistlere birçok tavsiyelerimiz oluyor bu anlamda. Edirne'de sonbaharı yaşamaları gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle şehrin akciğerleri konumundaki Söğütlük ve Tavuk ormanlarındaki renk cümbüşü ve fotoğrafçılar için gerçek bir plato olması, köprülerin çevresindeki ağaçların bütünlüğü, Selimiye'nin gölgesindeki ağaçların fotografik etkisi, gerçekten Edirne'ye sonbahar turizmi anlamında değer katıyor."