Hazar Gölü'nde 'Batık Şehir' göründü

Sivrice ilçesindeki Hazar Baba ve Mastar dağları arasında bulunan, Türkiye'nin en derin göllerinden Hazar Gölü'nde su seviyesi düştü.

Gölde su seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkan 'Batık şehir' de kendisine hayran bırakıyor.

Hazar Gölü’nde 1890’lı yıllarda meydana gelen depremin etkisiyle sular altında kaldığı tahmin edilen binlerce yıllık geçmişi olan 'Batık şehir', çeşitli uygarlıklardan izler taşıyor.

UNESCO TESCİLİ İSTENİYOR

Batık şehrin kültürel miras listesine alınması için UNESCO’ya başvuru süreci de sürüyor. Araştırmalarda 11'inci yüzyıla ait kalıntıların yoğunlukta olduğu, ancak arkeolojik buluntularda 4 bin yıl öncesine ait izler de bulunmuştu.

Batık şehrin UNESCO tarafından tescillenmesiyle bölgenin dalış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Batık şehir kalıntılarına yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

HAZAR GÖLÜNDE TEKNE TURU

Bu arada Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hazar Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla gölde tekne turu etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.

















