Hazar Gölü'ne dev salıncak yaptılar

Sivrice ilçesinde Hazarbaba Dağı eteğinde Hazar Gölü’ne karşı dev salıncak kuruldu.

12 metre yüksekliğindeki salıncakta sallananlar uçuruma düşüyor hissiyle büyük bir heyecana kapılırken, sallananları izlemek de binmek kadar cesaret istiyor.

Hazar Gölü’ne karşı doğa ile iç içe heyecan yaşamak isteyenler için ayrıca Türkiye’nin en uzun zibline de kuruluyor.

200 metre uzunluğundaki ziplinenin de 10 gün içerisinde tamamlanacak ve dev salıncakla birlikte hizmet vermeye başlayacak.

12 METREDE, HAZAR MANZARASINDA HEYECAN

Yapımı devam eden Macera Parkı’nı merak edip geldiğini ifade eden Nurullah Ersöz adlı vatandaş, “Macera Parkı’nda 12 metre yüksekliğindeki salıncağa bindim. Şuanda salıncak aktif durumda, 10 gün içerisinde bitecek olan parkurlar var. Salıncak aksiyonlu geçti, 12 metre yüksekliğinde zaten. Karşıda da göl manzarası olduğu için biraz daha heyecanlı oldu. Şuan tek parkur yapılmış ama 10 gün içerisinde diğer parkurlar da bitecek, buranın bayağı güzel olacağını düşünüyorum” diye konuştu.