Hazer Amani Sıla ile ilgili suskunluğunu bozdu

Sıla Gençoğlu ile arabada sarmaş dolaş görüntülenen MasterChef yarışmasının jüri üyesi Hazer Amani, kısa süre sonra eşinden bu görüntüler sebebiyle boşandığı konuşuldu. Amani, merak edilen konuya açıklık getirdi.

SILA’YLA İLGİSİ YOK

Sıla ile adının karıştığı skandalın ardından eşi Deniz Mumcuoğlu ile boşanan Amani, "Evliliğinizin bitme nedeni Sıla Hanım mı?" sorusuna şu ilginç yanıtı verdi; "Ne güzel böyle haberlerin çıkması. Ünlü şef Hazer. Ben ünlü şef değilim. O geceden sonra Sıla ile konuştum. Çok dertleştik. Ben zaten eşimle ayrı yaşıyordum. Sonunda boşandık. Sıla ile hiçbir alakası yok. Sıla ile halen arkadaşız."





“O GECEYİ HATIRLAMIYORUM”

Hazer Amani, gazetecilerin, "Sıla ile görüntülendiğiniz gecenin öncesinde mekanda neler konuştunuz?" sorusuna ise "O geceye dahil hiçbir şey hatırlamıyorum. O gece bende yok" diyerek ağızları açıkta bıraktı.