Hazer Amani ve Sıla'dan yeni poz

2019 yılının ilk günlerinde bir arabanın arkasında alkolden sızmış bir halde fotoğraflanan Sıla ve Hazer Amani'nin ilişkileri doludizgin devam ediyor.

"ARAMIZDA AŞK YOK" AÇIKLAMASI YAPMIŞLARDI

İkili yakalandıkları o günlerde, "Hayır, aramızda aşk yok sadece arkadaşız." açıklamasını yapsa da çift daha sonra birçok kez birlikte görüntülenmiş ve artık ilişkilerini saklayamamışlardı.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLANDI

İlişkilerini artık gizleme gereği duymayan Hazer Amani, sevgilisi Sıla'yla olan bir fotoğrafını dün kendi kişisel sosyal medya hesabından yayınladı.

"SEVDİĞİM..."

Amani fotoğrafın altına ise, "Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim..." notunu düştü. Fotoğrafa birçok beğeni ve yorum geldi.