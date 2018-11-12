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Hazine arazileri için son 8 gün

Hazineye ait arazilerin alımı için yapılacak başvuruda son tarih netleşti. Son gün 19 Kasım...

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 15:52..
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Hazine arazileri için son 8 gün

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretimin artırılması amacıyla, Hazine’ye ait tarım arazilerini uygun koşullarda çiftçilere kiralama uygulaması başlatılmıştı.

SON GÜN 19 KASIM

Ekim ayı itibarıyla uygulamaya 22 bin 860 çiftçi başvurdu. 218 bin çiftçinin faydalanmasının hedeflendiği uygulamaya başvurular için son tarih ise 19 Kasım.

Hazine arazileri için son 8 gün

İSTERSE ALABİLECEK

Hazine’nin 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisi, çiftçilere 10 yıla kadar kiralanıyor. Tarım arazileri, çiftçiye ecrimisil (kullanım) bedelinin yarısı üzerinden kiraya veriliyor.

Ecrimisil bedeli, illere ve araziye göre değişiyor. Çiftçi, 10 yıl sonra isterse araziyi satın alabilecek, isterse de bir 10 yıl daha kiralama hakkına sahip olacak.

Hazine arazileri için son 8 gün

3 YIL KULLANIM ŞARTI KİRALAMA

Başvuru yapılabilmesi için 31 Aralık 2017’den önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerekiyor. Bunun tespitini ise Milli Emlak Müdürlükleri yapıyor. Aileleriyle birlikte 1 milyon vatandaşı ilgilendiren uygulama sayesinde çiftçiler, tarım arazilerini artık kira bedelini ödeyerek gönül rahatlığı ile ekip biçecek.

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