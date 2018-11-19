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Hazine arazilerinin kiralanmasında son gün

3 milyar 400 milyon metrekare arazinin çok ucuz rakamlara çiftçilere dağıtıldığı projede başvurular için son güne girildi.

AA | 19.11.2018 - 11:07..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 100 günlük icraat programında yer alan Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasında başvurular bugün sona eriyor.

BİN 793 TAŞINMAZ KİRALANDI

Yaklaşık 218 bin çiftçinin faydalanacağı uygulamaya başvuruların bugün sona ereceğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayan düzenlemeye bugüne kadar 100 bin 4 çiftçimiz başvuruda bulundu. Bu kapsamda Hazineye ait bin 793 taşınmazımızı çiftçilerimize kiraladık” bilgisini verdi.

Hazine arazilerinin kiralanmasında son gün

Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017’den önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerektiğine dikkati çeken Kurum, başvuru tarihi itibarıyla arazilerin fiilen kullanımının devam etmesi ve söz konusu arazilerin ecrimisil borcunun da bulunmaması şartı olduğunu hatırlattı.

İSTEYEN SATIN ALABİLECEK

Kurum, çiftçilerin kiranın yüzde 25’ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebileceğini anımsatarak, “Çiftçilerimiz bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek” dedi.

Kira süresi sonunda çiftçilerin isterlerse kira süresini uzatabildikleri gibi bu arazilerin doğrudan kendilerine satışlarının da yapılabileceğini ifade eden Kurum, düzenlemeden faydalanmak için başvuruların bugün sona ereceğini hatırlattı.

Hazine arazilerinin kiralanmasında son gün

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