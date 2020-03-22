Hazine taşınmazları üzerindeki yerlerden kira alınmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira alınmayacağını duyurdu.

Kurum açıklamasında, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

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