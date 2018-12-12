Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TÜYİD zirvesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) zirvesinde ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

2019'da ekonomik politikalar konusunda kararlı adımların sürdürüleceğini belirten Bakan Albayrak, taviz vermeden yola devam edileceğini belirtti.

2019'DA DAHA GÜÇLÜ POLİTİKALAR

2019'a giriyoruz. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, yüksek bir motivasyon ve azimle... Daha yeni başladık. 2019 daha güçlü, tam saha markaj, tam saha pres özellikle Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen disiplinden sıkı mali ve para politikasından taviz vermeden 2019'u da yöneteceğiz.

BAKAN ALBAYRAK'TAN EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"Zamanında ve kararlılıkla attığımız adımlar sayesinde piyasalarda görülen yüksek dalgalanma yerini kısa zamanda normalleşmeye bıraktı.

TL'NİN DEĞER KAZANMASI

Ağustos ayından bu yana kadar TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kazandı ve en çok değer kazanan para birimi oldu. Diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla en iyi performansı gösteren ülke olduk.

Enflasyonda düşüşün sağlanabilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Enflasyonla Topyekün Mücadele programında yoğun bir destek gerçekleşti. TÜFE VE ÜFE'nin 3.6 ve 6.5 puan yıllık enflasyona etki ettiğini gördük

ENLASYONLA MÜCADELE

Maliyet yönlü baskıların azalmasıyla üretici fiyatlarında takiben de tüketici fiyatların olumlu gelişmelerin gelişmesine şahit olacağız.

Sıkı makro ekonomik politikalar ve bunun yanında uygulanacak yapısal tedbirlerle birlikte enflasyonun kademeli azalıp yeni ekonomi programında öngördüğümüz üzere 2019 yılında yüzde 15,8, program sonunda yüzde 6'ya gerilemesi hedefini gerçekçi görüyoruz. Bu koyduğumuz hedeflerin de inşallah üstüne çıkacağız

İHRACAT HEDEFİ

Haziranda cari işlemler ve dış ticaret dengesindeki, güçlü olumlu işlemler de bunu gösteriyor. Cari işlemlerde kasım ve aralıktaki sinyaller güçlü hedefin devam edeceği ve ekim itibariyle 39.4 milyara inmiştir. Devam ederek 30'un altına ineceğiz. İthalattaki köpüğün azalması, ihracattaki artışla dengelenmeyi yaşayacak. En önemli noktalardan biri bu.

Kasım ayı itibari ile Ticaret Bakanlığımızın yayınladığı verilere göre ihracatımız yüzde 9,5 oranında artarak yıllıklandırılmış 168.1 milyar dolar seviyesine ulaşmış oldu, yıl sonu 170 milyar hedefini başarmış olacağız. Dış dengemizin oldukça hızlı bir şekilde iyileşmesini gösteriyor. 2018'de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen YEP'teki hedefleri yerine güçlü bir şekilde piyasadaki güveni yatırımcı ve ilişkilerle gerçekçi bir şekilde tek tek başarılmasıyla izleyeceğiz.

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE

Güçlü ekonomimiz düşük kamu ve hane halkı bıorcumuz disiplinli maliye politikamız dinamik ve girişimci özel sektörümüz dünya pazarlarına açık ihracatçı çeşitlendirilmiş üretici Türkiye bölgede ve dünyada ayrışan çok önemli bir ülke.

Ömnümüzdeki dönemde sermaye piyasalarında çok daha güçlendirecek içerideki enstrünman sayısını, ürün sayısını arttıracağız. Yenilikçi firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak hedeflerimiz arasında."



