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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Reuters bizi karalıyor

Reuters'ta yer alan habere Hazine ve Maliye Bakanlığı, tepki açıklamasında bulundu.

AA | 24.05.2019 - 19:07..
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Reuters'a tepki gösterdi.

Reuters'le ilgili olarak " Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir" ifadeleri kullanıldı

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: 
"23 Mayıs 2019 tarihinde, üç kamu bankası tarafından hazırlanan ve ihracat odaklı stratejik sektörlere finansman sağlamayı amaçlayan İVME Finansman Paketi’nin tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

"KASITLI KARALAMA AMACINI TAŞIMAKTADIR"

Haber ajansı Reuters tarafından aynı tarihte yayınlanan “Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak” başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi’ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır.
Söz konusu haber, Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır.

"ALGI OLUŞTURBA ÇABASI İÇERİSİNDELER"

İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır.
Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir.

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