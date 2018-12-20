Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan devlet madalyası

Türkiye, enflasyonla mücadele ve kur spekülasyonlarına karşı açtığı savaştan galip gelerek, ekonomik refahı sağlama adına halen faaliyetlerini yürütüyor. Özellikle bu noktada döviz bozdurma, ürün bazındaki indirimler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı devletin elini en çok kuvvetlendiren silah oldu.

Bu silahı dış güçlere karşı etkin güç olarak kullanan 81 vatandaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onurlandırıldı. Ekonomik saldırılara karşı “Ülkemin yanındayım” diyerek Hazine’ye bağışta bulunan isimlere Bakan Berat Albayrak, özel olarak kaleme aldığı mektup ve darphanede bastırılan özel madalya ile gönderdi.

EKONOMİK BİRLİK SAVAŞI

Ekonomik saldırılar sürecinde vatandaşlardan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a oldukça değerli mesajlar geldi. Bu noktada devletinin ve illetinin yanında durarak ekonomik savaşa karşı duruş sergileyen vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çeşitli meblağlarda bağışlarda bulundu.

Vatandaşların kimileri maaşlarından belli miktarda paranın kesilerek Hazine hesabına aktarılmasını talep etti, bazılarıysa direkt olarak bağış yapmayı talep etti. Bu durum karşısında, bağışta bulunanlara bir vefa örneği gösteren Bakan Berat Albayrak, bağışta bulunan isimlerin bazılarını telefon ile arayıp, özel olarak kaleme alınan mektuplar gönderdi.

ÖZEL OLARAK MEKTUP KALEME ALDI

Mektupta "Ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırılara karşı gösterdiğiniz farkındalık ve ortaya koyduğunuz büyük fedakârlık; bizlere ne kadar aziz ne kadar şanlı bir milletin mensubu olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bir kez daha gururla göğsümüzü kabarttınız. Göstermiş olduğunuz bu büyük fedakârlık, bizlere Çanakkale’de elinde avucunda ne varsa, cepheye gönderen, tek isteği bayrağımızın semalarımızda gururla dalgalanması olan kahraman ecdadımızı hatırlattı.

Bugün, tarihe bakıp ecdadımızla ne kadar gurur duyuyorsak, sizlerle de o kadar gurur duyuyoruz. Müsterih olunuz. Biz sadece sevinçleri paylaşan bir topluluk değiliz. Biz köklü bir mazinin sahibi, şanlı bir medeniyetin emanetçileri olan bir milletiz. Bugün ülkemize karşı başlatılan saldırılar asla amacına ulaşamayacak. Zira bu millet millî bağımsızlığına egemen olmak isteyenlere izin vermedi, asla da vermeyecektir. Ekonomik olarak, dünden çok daha güçlüyüz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cenab-ı Allah’ın izniyle, çok daha müreffeh yarınlara, Büyük ve Güçlü Türkiye idealine birlikte yürüyeceğiz.

Ortaya koyduğunuz bu eşsiz fedakârlık, bizlerin yükünü bir kat daha artırdı. Artık, aziz milletimizin emaneti olan bu makamlarda çalışırken, aklımızdan sizlerin bu fedakârlığı, samimiyeti, vatan ve millet sevgisi asla çıkmayacak. Yorulduğumuz anda sizleri düşünecek, silkinecek ve çok daha fazla çalışacağız. Allah’ın izniyle, bu aziz milletin desteği ile çocuklarımıza çok daha güçlü bir ülke bırakacağız. Baki selam ve muhabbetlerimle,” ifadelerine yer veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşlara, mektupla birlikte madalya da gönderdi.

DEVLET MADALYASI VERİLDİ

Albayrak mektup ile birlikte özel bir armağan hazırlanması talimatı da verdi. Darphanede, bağışçılar için özel bir bronz şilt hazırlandı. Bir onur madalyasını andıran şilt üzerinde, Bakanlık logosu ve Albayrak’ın teşekkür mesajı yer aldı.

Şiltte Hazine ve Maliye Bakanlığı logosu altında ise “Ülkemizin karşılaştığı zorluklarla mücadeleye vermiş olduğunuz fedakâr katkı ve özveriniz için teşekkürlerimi” sunuyorum ifadesi yer aldı.