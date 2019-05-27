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Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü

Hazro ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası yaşamını yitirdi, eşi ve kızı ise yaralandı.

DHA | 27.05.2019 - 13:16..
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Mahalledeki iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılımıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada bazı kişiler yaralandı.

HUSUMETLİ AİLELER SİLAH SIKTI

Olay, öğle saatlerinde Hazro'nun kırsal Meşebağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası yaşamını yitirdi, eşi ve kızı ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla mahalleye gelen sağlık görevlilerince Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı.

Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü

MUHTAR VE BABASI ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALANDI

Çıkan silahlı kavga sonucu muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı. Jandarma mahalle ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde güvenlik önlem aldı.

Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü

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