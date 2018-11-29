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HDP Ankara ve İstanbul'dan aday çıkarmayacak

Yerel seçimlerde CHP ile ittifak için görüşmeler yapan HDP'nin planı İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde aday çıkarmamak.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 02:25..
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HDP Ankara ve İstanbul'dan aday çıkarmayacak

24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, yerel seçimlerde de HDP ile ittifak için masaya oturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Ahmet Türk ile bir araya geldi.

Seçmenden tepki alan birliktelik sürerken HDP'den CHP için büyük bir adım söz konusu.

ANKARA KULİSLERİNDE HDP'NİN GÜNDEMİ

Buna göre HDP, CHP'nin adayını destekleyerek İstanbul ve Ankara'dan aday çıkarmama planı yapıyor. Şimdilik Ankara kulislerinde konuşulan bu bilgi CHP ile yapılacak görüşmelerin ardından resmiyet kazanacak.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Tabii ki HDP'nin bu adımı atması için Kılıçdaroğlu'nun karşılığında hangi illerde HDP'ye yardım edeceğinin netlik kazanması lazım. İki parti arasındaki pazarlıklar sürecek. Kandil'in partisi memnun edilirse büyükşehirlerdeki HDP oyları CHP'nin olacak.

HDP Ankara ve İstanbul'dan aday çıkarmayacak

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