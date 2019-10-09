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HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı işgal olarak tanımladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı operasyon, terör sevicilerini çılgına çevirdi.

AA | 09.10.2019 - 17:34..
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HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı işgal olarak tanımladı

Terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Suriye'nin kuzeyine yönelik, büyük bir operasyon başladı.

Bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de rahatsızlığa neden oldu.

Örgütün siyasi kanadı, Barış ve Pınar Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirdi.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı." ifadeleri kullanıldı.

HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı işgal olarak tanımladı VİDEO

HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı işgal olarak tanımladı

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