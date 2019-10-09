HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı işgal olarak tanımladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu'ndan harekata destek

TSK ve Mehmetçiğin yanında olduğunu aktaran İBB Başkanı, "Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması." dedi.