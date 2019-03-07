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HDP batıda başka, doğuda başka

Batıda CHP-İyi Parti ile ittifak yapan HDP, onların yanında söyleyemediklerini doğuda, güneydoğuda söylüyor.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 12:41..
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HDP batıda başka, doğuda başka

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde; bir yanda AK Parti-MHP ittifakı yer alırken, diğer yanda da CHP-İyi Parti-HDP ittifakı yer alıyor. Bu üçlüye Saadet Partisi de eşlik ediyor.

Atatürk'ün kurduğu parti CHP ve MHP'den ayrılan ülkücülerin kurduğu parti İyi Parti ile batıda AK Parti'ye kaybettirmek için anlaşan HDP, görece daha güçlü olduğu doğuda ise önceki seçimlerde olduğu gibi bildiğini okumaya devam ediyor.

ÖZERKLİK SÖYLEMİ BATIDA YOK, DOĞUDA VAR

Batıdaki CHP ve İyi Parti seçmenini kaybetmemek için "özerklik, öz yönetim" söylemlerini kullanmayan HDP, Siirt'te seçim afişlerinde bu söylemlere yer verdi. "Özgürlük özerklikle başlar. Özgürlük öz yönetimle başlar." sloganları reklam panolarında Kürtçe yazıldı.

HDP batıda başka, doğuda başka

SAVCILIK TOPLATILSIN DEDİ

Siirt Cumhuriyet Savcılığı ise; "CMK 127/1 maddesi gereği gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında mevcut ibareli tüm parti reklam afişlerine, tanıtım broşürlerine, pankartlara, dövizlere el konulması, örgüt propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatılması, faillerin tespit edilmesi halinde ifadelerinin alınması, 24 saat içerisinde mahkeme onayına sunulmak üzere hazırlanan evrakın Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi, konu ile ilgili olarak araştırmaya devam edilmesi" kararıyla, afişlerin toplatılmasını istedi. Savcılık kararı sonrası polisler, söz konusu afişleri kaldırdı.

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