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HDP binası önünde oturma eylemleri sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan acılı anne Nihan Çiçek, oturma eylemine katıldı.

AA | 12.09.2019 - 11:46..
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HDP binası önünde oturma eylemleri sürüyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Diyarbakır'daki il binasının önünde eylem başlatan anneler, 10 günü geride bıraktı.

Eyleme katılan acılı annelere destek mesajları yükselirken, ünlü isimlerin sessiz kalması da tepki çekiyor.

HATUN ÇİÇEK 23 YAŞINDAYDI...

Eyleme katılan son isim Nihan Çiçek oldu.

4 yıl önce 23 yaşındayken kızı Hatun Çiçek'in dağa kaçırıldığını belirterek oturma eylemine katılan Nihan Çiçek, kızının hasretiyle yandığını söyledi.

HDP binası önünde oturma eylemleri sürüyor

Kızının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan acılı anne ViDEO

EVLAT ÖZLEMİ

Eşinin 15 yıl önce vefat ettiğini, kızına hem anne hem de babalık yaptığını dile getiren anne Çiçek, hasta olduğunu, bir an önce kızına kavuşmak istediğini ifade etti.

HDP binası önünde oturma eylemleri sürüyor

KIZIMI GÖNDERENLER HDP'Lİ

Acılı anne Çiçek, "Gözüm pencerede, kulağım kapıda kızımı bekliyorum. Kızımı gönderenler kocamın akrabalarıdır. Kızımı gönderenler partilidirler, partili olmasalardı göndermezlerdi. 3 yıl önce bana telefon geldi, yaralanmıştı. Kızım bana dedi ki; 'Ana beni gönderen Elif'tir, Tuba da biliyor, gönderen bunlardır, beni kandırıp buraya gönderdiler.' Kızım öyle deyince onlar evlerini terk etti. Hala Diyarbakır Sümer Park'ta milleti kandırıyorlar. Kızımı istiyorum. Kızım nişanlıydı. İki, üç ay ağabeyimin oğluyla nişanlı kaldı. Kızımın çeyizi evde kaldı." diye konuştu.

HDP binası önünde oturma eylemleri sürüyor

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