Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu’nun oğlu Hüseyin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünden kaçarak dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Şehit Halil Avcı Kara Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Hüseyin Eşrefoğlu, daha sonra Diyarbakır’a sevk edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne gelen Hüseyin, burada anne ve babası ile buluştu.

HDP binasının önünde eylem yapan aile evladına kavuştu VİDEO

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Annesi ve babası ile kucaklaşarak gözyaşları içinde hasret gideren Hüseyin, görüşmesinin ardından ifadesinin alınması için sorgu odasına alındı. Hüseyin ile birlikte evlat nöbetinde çocuğuna kavuşan aile sayısı 6’ya yükseldi