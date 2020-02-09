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HDP binasının önünde gerginlik

Diyarbakır'da HDP'lilerin kendilerine parmak salladığını belirten aileler, 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' sloganı attı.

İHA | 09.02.2020 - 16:47..
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3 Eylül 2019’da farklı illerden gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde, PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için oturma eylemi başlatan 83 ailenin evlat nöbeti devam ediyor.

HDP'LİLER PARMAK SALLADI

Bugün eksi 7 derecede HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, açıklama yaptıkları sırada bazı partililerin kendilerine parmak salladığını söyleyerek binaya girmeye çalıştı.

Diyarbakır'da HDP binasının önünde gerginlik ViDEO

HDP binasının önünde gerginlik

SLOGAN ATTILAR

Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile gerginlik sona ererken, babalar ‘Kahrolsun PKK’, anneler de ‘Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir’ sloganları attı.

HDP binasının önünde gerginlik

Güvenlik güçleri evlat nöbetindeki aileleri güçlükle sakinleştirdi.

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