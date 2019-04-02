HDP bu kez terörist cenazesine gitmedi

Bazı hapishanelerde terör örgütü PKK faaliyetlerinden hüküm giyen mahkumlar provokatif eylemlerde bulunuyor.

ÖCALAN İÇİN İNTİHAR

Bu eylemlerden sonuncusu İzmir'deki Şakran Cezaevi'nde gerçekleşti. 4 yıldır tutuklu bulunan Yonca Akici, terörist başı Abdullah Öcalan için kendini astı.

HDP'LİLER BU KEZ CENAZEYE KOŞMADI

Yonca Akici'nin cenazesi memleketi Ağrı'ya gönderildi. Kandil'in siyasi uzantısı HDP, daha önceki terörist cenazelerini şova dönüştürüyordu. Terörist cenazesine katılmak için güvenlik güçlerine zorluk çıkaran HDP'liler, Ağrı'daki cenazede yer almadı. Seçim süreci sona erdikten sonra şova ihtiyacı kalmayan HDP'den bu kez ses yükselmedi.