taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5631
Euro
6.2473
Altın
1288.345
Borsa
94101.28
Gram Altın
231.026

HDP bu kez terörist cenazesine gitmedi

Seçim sürecinde terörist cenazelerini siyasi şova dönüştürmeye kalkan HDP, 31 Mart sonrası kendini asan PKK'lının cenazesine gitme girişiminde bulunmadı.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 09:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
HDP bu kez terörist cenazesine gitmedi

Bazı hapishanelerde terör örgütü PKK faaliyetlerinden hüküm giyen mahkumlar provokatif eylemlerde bulunuyor.

ÖCALAN İÇİN İNTİHAR

Bu eylemlerden sonuncusu İzmir'deki Şakran Cezaevi'nde gerçekleşti. 4 yıldır tutuklu bulunan Yonca Akici, terörist başı Abdullah Öcalan için kendini astı.

HDP'LİLER BU KEZ CENAZEYE KOŞMADI

Yonca Akici'nin cenazesi memleketi Ağrı'ya gönderildi. Kandil'in siyasi uzantısı HDP, daha önceki terörist cenazelerini şova dönüştürüyordu. Terörist cenazesine katılmak için güvenlik güçlerine zorluk çıkaran HDP'liler, Ağrı'daki cenazede yer almadı. Seçim süreci sona erdikten sonra şova ihtiyacı kalmayan HDP'den bu kez ses yükselmedi.

HDP bu kez terörist cenazesine gitmedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

13
Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

98
Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

143
CHP: Demokrasiye güven tazeledik

CHP: Demokrasiye güven tazeledik

230
Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

9
F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

59
Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir