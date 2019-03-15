HDP: CHP bizim sayemizde kazanacak

Yerel seçimlerde batı illerinde CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi adaylarıyla ittifak yapan HDP, aday çıkarmama kararı aldı.

Ancak HDP'nin bu partilere destek vermesi seçmende tepkilere yol açıyor.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi tepkilerden çekindiği için meydanlarda HDP ile iş birliğini dile getirmekten çekiniyorlar. Bu durum Kandil'in siyasi uzantısı HDP'de büyük rahatsızlığa yol açtı.

"BİZİM OYLARIMIZLA SEÇİLECEKLERİNİ BİLSİNLER"

İstanbul ve Ankara'da CHP adaylarını destekleyen HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu uyardı. Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oyları ile seçilecektir. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürdün oyu ile seçilecektir." ifadelerini kullandı.

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