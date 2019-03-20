HDP, CHP için oy toplama çabalarını sürdürüyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen seçim mitinginde konuştu.

BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ GÜNDEMİNDE DEĞİLDİ

Konuşmasında nasıl bir belediyecilik hizmeti vermek istediklerine dair ifadelerde bulunmayan Pervin Buldan'ın gündemi yine terörist başı Abdullah Öcalan'dı.

Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük çağrısı yapan Pervin Buldan, az sayıda insana konuştu.

"MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

Ardından CHP'ye oy isteyen Pervin Buldan, "İsim de vermiyorum. Siz kim olduğunu biliyorsunuz. Oylarımız ona akacak. Kadınlarımız ve gençlerimiz için vereceğimiz oylarla mutlaka kazanacağız. " ifadelerini kullandı.