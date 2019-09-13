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HDP, Diyarbakır saldırısını kınadı

Kulp'ta 7 kişinin şehit olduğu saldırı sonrasında HDP kınama mesajı yayınladı.

Haber Merkezi | 13.09.2019 - 14:02..
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HDP, Diyarbakır saldırısını kınadı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur Köyü'nde dün akşam odun toplamaya giden köylülerin aracına düzenlenen saldırıda 7 sivil şehit oldu, 10 kişi de yaralandı.

Saldırıyla ilgili bugün düzenlenen operasyonda ise HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

HDP MESAJ YAYINLADI

HDP bugün internet sitesinden yayınladığı mesajda; "Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Kulp ilçesinde yaşanmış olan ve 7 kişinin ölümü 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırıyı kınıyoruz.

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Bu toprakların her bir karışının huzur ve barış içinde, insanca yaşanabilir hale gelmesi için hem demokratik siyasette hem de toplumsal alanda yapılması gerekenleri yerine getirmedeki duruşumuzu sürdürmekte kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

HDP, Diyarbakır saldırısını kınadı

"SAVAŞLAR DA OLACAK"

Öte yandan dün ise HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadeleriyle tehditler savurdu.

HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi VİDEO

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