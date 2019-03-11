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HDP İstanbul'da ittifaka güveniyor

İstanbul'dan aday çıkarmayıp ittifaka katılan HDP, Ekrem İmamoğlu ve ilçe adaylarına tam destek veriyor.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 07:27..
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HDP İstanbul'da ittifaka güveniyor

31 Mart yerel seçimlerine sayıl ı günler kaldı. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta Millet İttifakı özellikle istanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde rekabet ediyor.

Millet İttifakı'na dışarıdan katılan HDP, İstanbul'da seçşim çalışmalarına başladı. Kendi adayını çıkarmayıp Ekrem İmamoğlu'nu destekeleme kararı alan HDP, parti tabanından oy istedi.

ESENYURT MİTİNGİ

Dün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.

Buldan mitingde, “Oy isteyeceğimiz yer belli: Demokrasi güçleri. Demokrasi güçleri ile İstanbul’u kazanmaya geldik. Sevgili halkımız, onların kimyasını bozduğumuz için bizden o kadar korkuyorlar ki yaptıkları mitinglerde, gittikleri her yerde konuştukları tek şey var: HDP." ifadelerini kullandı.

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