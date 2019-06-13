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HDP İstanbul'da seçim çalışmalarını yürütüyor

PKK'nın siyasi kanadı olarak faaliyet gösteren ve teröristler ile yakınlığını inkar etmeyen HDP, İstanbul'da AK Parti'ye kaybettirme mottosuyla seçim çalışmalarını yürüttüklerini açıkladı.

AA | 13.06.2019 - 01:20..
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran İBB seçimi öncesinde parti meclisiyle bir araya gelerek görüşmeler yaptı. Görüşmeye ilşikin partidne yapılan yazılı açıklamada Buldan'ın, "Bizler bunun için seferberlik ilan ettik. 23 Haziran'a kadar hepimiz buradayız. Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz İstanbul'a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AKP kaybetsin, demokrasi güçleri kazansın" ifadelerine yer verildi.

HDP İstanbul'da seçim çalışmalarını yürütüyor

"AK PARTİ KAYBETSİN DEMOKRASİ KAZANSIN"

Buldan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un kaderini belirleyecek bir yapıyla bir araya geldiğini belirterek, bu açıdan buluşmanın önemli olduğunu belirtti.

"23 Haziran İstanbul seçimi belediye başkanlığının ötesinde bir seçimdir." ifadesini kullanan Buldan, İstanbul seçiminde kullanılacak her bir oyun, büyük bir önemi ve kıymeti olduğunu vurguladı. Buldan, şunları kaydetti:

"Bizler bunun için seferberlik ilan ettik. 23 Haziran'a kadar hepimiz buradayız. Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, bütün arkadaşlarım hepimiz İstanbul'a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AKP kaybetsin, demokrasi güçleri kazansın."

DOĞU SEÇMENİNE ÇAĞRI

23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iple çektiklerini belirten Buldan, şöyle devam etti:

"Sandıkları korumak, sandık başında kalmak, oylarımıza sahip çıkmak kadar oy kullanmak da önemlidir. Burada bulunan bütün arkadaşlarımızdan bütün hemşehrilerimizden ricamızdır. Tatile kimse gitmesin. Iğdır, Muş, Van, Kars, Hakkari, Batman, Mardin ve Diyarbakır'a gidenler lütfen geri dönsünler. Gün kazanma, gün zafere yürüme günüdür. Hepinizin yolu açık olsun. İnanın kazanacağız, başaracağız. Hepimiz, bu başarının altına imza atacağız. Sevgili Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı o cezaevlerinden çıkaracağız. Arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasına 23 Haziran seçimleri sebep olacak, bunu asla unutmayalım."

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