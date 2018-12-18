HDP, İyi Parti ve CHP S-400'e karşı

Türkiye, Rusya'dan S-400 alarak, olası hava saldırılarına karşı gücüne güç katacak. Bu durum, dış siyasette ABD'yi rahatız ediyor.

Türkiye'nin, Rusya ile iş birliği yapmasının ABD'de rahatsızlık yaratması anlaşılır bir durum.

Ancak İyi Parti ve CHP de S-400 alımına karşı çıktı.

HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te İyi Parti ve CHP ile bu konuda nasıl iş birliği yaptıklarını anlattı.

İyi Parti, CHP ve HDP'nin, S-400 alımını gereksiz görerek, Meclis'te karşı oy kullandığını anlatan Gergerlioğlu, ancak AK Parti ve MHP oylarının kendilerine engel olduğunu söyledi.