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HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan anıldı.

Haber Merkezi | 04.11.2019 - 01:30..
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HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

HDP, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin tahsis ettiği salonda İstanbul 3. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı sloganların atıldığı ve teröristlere saygı duyuruşunun yapıldığı kongrede rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor.

İMRALIYA SELAM GÖNDERİLDİ

Terör örgütü PKK/YPG ile ilişkini kabul etmeyen HDP kongresinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderildi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yaptığı konuşmada, "Bizi yanyana getirene, bizi buluşturana, bin selam olsun. Bin selam olsun İmralı'ya, bin selam olsun sayın Öcanlan'a." dedi.

HDP kongresinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a selam yollandı VİDEO

HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

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