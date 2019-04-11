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Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe ilçesinde belediye başkanlığı, kayyumdan HDP’ye geçti. Kısa süre sonra belediye binasına asılan Türk bayrağı indirildi.

İHA | 11.04.2019 - 08:52..
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Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, belediye yönetimi kayyumdaydı. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Kızıltepe Belediye Başkanlığına seçilen Nülifer Elik Yılmaz, ilçe seçim kuruluna giderek mazbaatasını aldı.

İLK İŞİ TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEK OLDU

Mazbaatasını alan Yılmaz, Belediye binasına gelerek göreve başladı.

Göreve başlamasıyla kayyum döneminde binaya asılan Türk bayraklarının, belediye binasından kaldırıldığı görüldü.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Vatandaşlar tarafından bu durum, "HDP'nin bayrak hazımsızlığı, daha ilk günden başladı." yorumlarına neden oldu.

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

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