HDP, Mehmetçik'in operasyonunu işgal olarak gördü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, 6. gününe girdi.

6 gün boyunca örgütün üzerine balyoz gibi inen Mehmetçik, birçok noktayı terör örgütünün işgalinden kurtardı.

Harekat tüm hızıyla devam ederken terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de harekatı karalamak için elinden geleni yapıyor.

İŞGAL DENİRMİŞ...

HDP, son olarak Barış Pınarı Harekatı'nı "işgal" olarak tanımladı ve bununla ilgili bir video hazırladı.

Terör örgütünün siyasi kanadı HDP, bu paylaşımı "işgale işgal denir" ifadesiyle paylaştı.