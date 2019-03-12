HDP, 31 Mart yerel seçimleri hazırlıkları çerçevesinde, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde miting düzenledi.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, huzurun gelmesi için terörist başı Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini savundu.

HDP mitinginde ‘Kürdistan’ ve ‘Öcalan’ propagandası ViDEO

TERÖR SLOGANLARI

Mitingde, sık sık İmralı Cezaevi'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Kürdistan lehine slogan atılıp, açıklamalarda bulunuldu.

Mitingin açılış konuşmasını yapan İl eş Başkanı Eylem Amak, “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Sincar’ın mektubunu okudu.

TKDP Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ise, Kürtçe yaptığı konuşmasında, bölgeyi “Kürdistan” diye niteleyerek, oy istedi.