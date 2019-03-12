taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43565
Euro
6.1208
Altın
1297.255
Borsa
100850.42
Gram Altın
226.782

HDP mitinginde ‘Kürdistan’ ve ‘Öcalan’ propagandası

CHP ile yapılan ittifak kapsamında batıda seçmene şirin gözüken HDP, gerçek yüzünü doğuda gösteriyor.

İHA | 12.03.2019 - 08:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
HDP mitinginde ‘Kürdistan’ ve ‘Öcalan’ propagandası

HDP, 31 Mart yerel seçimleri hazırlıkları çerçevesinde, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde miting düzenledi.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, huzurun gelmesi için terörist başı Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini savundu.

HDP mitinginde ‘Kürdistan’ ve ‘Öcalan’ propagandası ViDEO

TERÖR SLOGANLARI

Mitingde, sık sık İmralı Cezaevi'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Kürdistan lehine slogan atılıp, açıklamalarda bulunuldu.

Mitingin açılış konuşmasını yapan İl eş Başkanı Eylem Amak, “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Sincar’ın mektubunu okudu.

TKDP Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ise, Kürtçe yaptığı konuşmasında, bölgeyi “Kürdistan” diye niteleyerek, oy istedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

31
Rıdvan Dilmen: TFF Başkanlığı için adı geçen isim Özdemir

Rıdvan Dilmen: TFF Başkanlığı için adı geçen isim Özdemir

17
Melania Trump FETÖ okulunu övdü

Melania Trump FETÖ okulunu övdü

12
İsrail'de Netanyahu'nun rakibinden ilginç seçim afişi

İsrail'de Netanyahu'nun rakibinden ilginç seçim afişi

12
İbo'dan Yasemin Şefkatli'ye teşekkür

İbo'dan Yasemin Şefkatli'ye teşekkür

16
CHP: Ezan milletimizin kutsalıdır

CHP: Ezan milletimizin kutsalıdır

51
Arap ülkeleri savaşlara 900 milyar dolar harcadı

Arap ülkeleri savaşlara 900 milyar dolar harcadı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir