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HDP önünde eylem yapan aile evladına kavuştu

Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İHA | 17.02.2020 - 11:05..
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Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için 13 Ocak’ta HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan, eylemin 167’nci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından arandı.

Kızının teslim olduğu müjdesini bizzat Bakan Soylu’dan alan evlat nöbetindeki Gevriye Ayhan, 5 yıldır umutla beklediği kızına kavuşacağı anı iple çekmeye başladı.

KIZINA SARILINCA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Şanlıurfa’da teslim olmasının ardından burada yapılan işlemler sonrası Diyarbakır’a sevk edilen Pelda Ayhan, bugün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

HDP önünde eylem yapan aile evladına kavuştu

Oğulları Mehmet Ali ve Seyfettin ile TEM Şube Müdürlüğü’ne gelen anne Gevriye, burada kızı Pelda ile 5 yıl aradan sonra kucaklaştı.

Anne, kızı ve kardeşleri arasındaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Anne Gevriye kızına sarıldığı sırada baygınlık geçirdi. Pelda Ayhan daha sonra ifadesine başvurulması için sorgu odasına alındı.

HDP önünde eylem yapan aile evladına kavuştu

EVLADINA KAVUŞAN 7. AİLE OLDU

Daha önce Hacire Akar’ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin de çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Pelda ile birlikte HDP önündeki 7. aile evladına kavuşmuş oldu.

HDP önünde eylem yapan aile evladına kavuştu

HDP önünde eylem yapan aile evladına kavuştu

HDP önünde eylem yapan aile evladına kavuştu

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