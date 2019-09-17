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HDP önünde eyleme katılan aile sayısı 38 oldu

Diyarbakır'da, kayınbiraderi için gelen bir kişi daha HDP önündeki eyleme katıldı.

DHA | 17.09.2019 - 16:21..
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HDP önünde eyleme katılan aile sayısı 38 oldu

Diyarbakır'da yaşayan Üzeyir Nergiz, HDP il binası önüne gelerek, Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için oturma eylemine katıldı.

"DEVLETİN ŞEFKATLİ ELLERİNE TESLİM OLSUN"

Nergiz ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 38'e çıktı. Daha önce de yeğenini terör örgütü PKK'nın elinden kurtardıklarını anlatan Nergiz, "Eğer sesimi duyuyorsa ben biliyorum ki duyuyor; kimseye kulak asmasın. Ben biliyorum, belki pişman da olmuş. Gelsin, teslim olsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gelsin, Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınsın ve şefkatli ellerine teslim olsun. Kendi evine gelsin. Kars'ta üniversite öğrencisiyken, ortadan kayboldu. Babası da hayatını kaybetti. Dağda olduğunu duyduk; ama o gün bugündür haber alamadık." diye konuştu.

HDP önünde eyleme katılan aile sayısı 38 oldu VİDEO

HDP önünde eyleme katılan aile sayısı 38 oldu



HDP önünde eyleme katılan aile sayısı 38 oldu

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